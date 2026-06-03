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Nieuwe maatregel bij demonstraties: waterwerpers met smurfenverf

Demonstratie

Vandaag, 20:14

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Het kabinet wil het demonstratierecht aanscherpen. Dat maakte minister van Justitie en Veiligheid David van Weel woensdag bekend. Mogelijk wordt daarbij ook gebruikgemaakt van de zogenoemde smurfenverf. Daarmee blijven demonstranten die zich misdragen langer herkenbaar en kunnen zij beter worden opgespoord.

Dat vertelt Van Weel woensdagavond in het programma Nieuws van de Dag. "Het is verschrikkelijk dat mensen gezichtsbedekkende kleding aandoen en dan denken dat ze overal mee weg kunnen komen. Dat is een groot probleem", zegt de minister.

"Uit onderzoek is gebleken dat ons demonstratierecht al best goed is en we al best wat kunnen beperken. Maar als je kijkt naar wat er de afgelopen jaren is gebeurd, dan kan er soms toch te weinig." Tegen sommige situaties kan volgens de minister niet snel genoeg worden opgetreden. "We zien dat er bijna nooit vervolgingen plaatsvinden, en dat willen we ook mogelijk maken."

Pilot

Smurfenverf zou een mogelijke optie kunnen zijn om demonstranten die zich misdragen alsnog op te sporen. Deze verf is niet zomaar van huid of kleding af te wassen. Van Weel laat weten bezig te zijn met een pilot met dit soort verf.

"De waterwerper is klaargemaakt om met dit soort verf te worden uitgerust en inderdaad dan kun je ze na wanordelijkheden hopelijk nog een tijdje op straat terugvinden."

In bovenstaande video zie je het volledige gesprek in Nieuws van de Dag met minister Van Weel over het aanscherpen van het demonstratierecht en de mogelijke inzet van smurfenverf.

Door Redactie Hart van Nederland

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