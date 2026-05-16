Nationaal Protest in meerdere steden, ook tegengeluid

In meerdere steden wordt zaterdagmiddag onder de noemer Nationaal Protest geprotesteerd tegen onder meer asielopvang en bezuinigingen op de zorg. De organisatie zei vooraf uit te gaan van een vreedzame en massale demonstratie. De actie was aangekondigd in negen steden. Hier en daar zijn ook mensen de straat opgegaan om een tegengeluid te laten horen.

Vanaf het Haagse Malieveld is een groep van volgens Omroep West zo'n tweehonderd man aan een mars door de stad begonnen. Er worden prinsenvlaggen gedragen. De organisatie had opgeroepen geen gezichtsbedekking te dragen, om op die manier romeo's (undercoveragenten) te kunnen opsporen.

In Groningen gaat het om een handjevol Nationaal Protest-deelnemers, meldt RTV Noord. In Leeuwarden lopen enkele tientallen mensen een protestmars door de stad, meldt Omrop Fryslân. Een paar honderd mensen hebben daar een tegenactie op touw gezet uit solidariteit met onder meer vluchtelingen. In Nijmegen is eveneens een tegengeluid bij een anti-asielprotest.

Ook in Utrecht, Den Bosch, Amsterdam, Maastricht en Haarlem stonden protesten op het programma.