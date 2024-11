Inwoners Numansdorp boos over azc: 'Waarom hebben we het over 'hoe' als het voor ons nog 'of' is?'

Boze Numansdorpers zien het als een voldongen feit dat er een tijdelijke noodopvang komt met plaats voor 500 asielzoekers op een stuk grond van een voormalig Trekkerstation. Volgens zowel het COA en de gemeente Hoeksche Waard moet er nog een besluit worden genomen, maar de bewoners geloven dat totaal niet.

Spandoeken in het dorp, veel meningen op Facebook en zelfs een petitie die al is aangeboden aan de burgemeester. Aan reuring geen gebrek in het 9000 inwoners tellende dorp. Ze snappen niet waarom ze niet eerder in de plannen zijn betrokken.

Het COA organiseert donderdagavond een informatiebijeenkomst voor een deel van hen maar een oproep om massaal de onvrede te laten horen buiten de sporthal waar het plaatsvindt ging de afgelopen dagen als een lopend vuurtje.

Onder de aanwezigen bij de bijeenkomst is ook advocaat Mark West, namens de directe omwonenden van de mogelijke nieuwe locatie. "Ik kom op voor de algemene belangen van veel van de inwoners. Waar het om gaat is: COA organiseert dit om antwoord te geven op de 'hoe'-vraag: hoe gaan we dit doen? Maar veel van de mensen in Numansdorp zitten nog in de 'of'-fase, gaan we dit wel doen? Dat is een groot verschil."