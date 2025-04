Feestelijke demonstratie op Leidseplein: 'Uitgaan in Amsterdam mag niet verdwijnen'

Het Leidseplein staat bekend om de drukte en levendigheid van de hoofdstad, maar als je het aan de Amsterdamse horecaondernemers vraagt komt dit beeld niet meer overeen met de werkelijkheid. Het plein is moeilijker bereikbaar, het horecabeleid van de gemeente is verwarrend voor ondernemers en om onder andere die redenen blijven Amsterdamse bezoekers weg. Dit zou anders moeten, vinden de exploitanten uit de buurt. De naam van hun feestdemonstratie zegt alles: Amsterdam moet bruisen.

Het ziet er niet uit als de standaard demonstratie. Met dans, muziek en optredens verschilt het weinig van een straatfestival. Horecabaas Giel Swaan is één van de organisatoren van deze manifestatie. Volgens hem is het niet meer dan logisch dat het zo'n gezellige bende is.

'We houden van een feestje'

"Wij zijn geen mensen die houden van klagen", vertelt hij. "We houden juist van een feestje! Dat is precies de reden waarom wij ons uitspreken, want het Leidseplein hoort een drukbezocht uitgaansplein te zijn. En we zijn er niet gerust op dat de gemeente daar hetzelfde over denkt."

In tegenstelling tot de feestelijke manier van actievoeren is er van de andere kant ook gedemonstreerd tegen de overvloed aan toeristen in dezelfde stad:

1:34 Amsterdammers protesteren tegen overlast toerisme

Onder de aanwezigen is ook Onno Wijma, die leiding geeft aan 'The Cooldown Cafe', een begrip in de Amsterdamse Leidsebuurt. Hij stoort zich aan regels die constant veranderen. "Terrassen moeten een bepaalde grootte zijn die altijd anders is, dingen mogen opeens wel of niet", vertelt hij. "Voor ondernemers is het ingewikkeld en voor bezoekers niet uitnodigend. We willen niet dat het hier nog meer uitsterft als er in de toekomst misschien ooit nog besloten wordt dat we niet langer dan tot 00.00 uur open mogen blijven, bijvoorbeeld. Uitgaan in Amsterdam mag niet verdwijnen."