Medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) gaan donderdag 10 december actievoeren voor betere arbeidsvoorwaarden. Volgens de vakbonden FNV, CNV en FBZ wordt het de grootste actiedag in de geschiedenis van de sector. Bij zeker tien grote instellingen doen werknemers mee.

Op de actiedag draaien de actievoerders een zondagsdienst. In de zorg is dat de gebruikelijke vorm om te staken, omdat het tegenover patiënten en cliënten niet verantwoord is om het werk helemaal neer te leggen. Volgens de bonden geven de werknemers hiermee "een duidelijk signaal af aan werkgevers dat zij klaar zijn met het uitblijven van een fatsoenlijke cao".

Geen genoegen met eindbod

De bonden liggen al langer overhoop met branchevereniging De Nederlandse ggz. Die heeft eind oktober een eindbod neergelegd waar de vakbonden geen genoegen mee nemen. De werkgevers bieden een loonsverhoging van 2,45 procent in 2027 en 2,75 procent in 2028. Zij noemen het een "evenwichtig eindbod". Ook stellen ze dat de beschikbare financiële ruimte die ze hebben "maximaal gebruikt" wordt.

Volgens de bonden ligt het loonbod "ver onder de loonontwikkeling van andere zorgsectoren" en bieden de werkgevers ook geen oplossing voor andere problemen in de ggz. "Zo werken artsen in opleiding tot specialist structureel uren buiten hun rooster die niet worden uitbetaald", stelt FBZ-onderhandelaar Robert Barendse. Werknemers ervaren volgens hem ook te weinig zeggenschap.

Een randvoorwaarde

De acties worden onder meer gevoerd bij de instellingen Parnassia, Fivoor, Zuyderland, Mondriaan en GGZ Oost-Brabant. "De acties zijn nadrukkelijk niet gericht tegen cliënten", benadrukken de bonden. "Cliëntveiligheid is tijdens alle acties gegarandeerd en vormt een randvoorwaarde voor deelname."

De druk op de ggz neemt almaar toe, zo blijkt ook uit bovenstaande video.