Greenpeace stopt actie bij boorplatform op Noordzee na verlies kort geding

Greenpeace stopt na ruim twee dagen met zijn actie tegen de bouw van een boorplatform in de Noordzee bij Schiermonnikoog. Dat is het gevolg van een kort geding dat de milieuactiegroep heeft verloren van gaswinningsbedrijf ONE-Dyas.

Greenpeace voert vaker actie. Op de dag na de Tweede Kamerverkiezingen gingen zij de Hofvijver in Den Haag in omdat ze zogezegd geen 'klimaatontkenner' in het Torentje wilden, te zien in bovenstaande video.

De actievoerders betogen sinds dinsdag tegen de komst van het gasplatform. Ze zijn met drijvende eilanden en kajaks op de plek waar ONE-Dyas de installatie wil bouwen. Volgens ONE-Dyas moet de aanleg van het platform snel beginnen, omdat het project anders forse vertraging oploopt.

De rechter gaat daarin mee. Volgens de rechtbank in Amsterdam zou het gaswinningsbedrijf "aanzienlijke schade" lijden als de bouw niet van start kan gaan. Bovendien wijst de rechter erop dat het bedrijf voor het project vergunningen heeft gekregen. De milieuactiegroep mag niet meer in een straal van 500 meter van de plek van de installatie komen. Ook bij het transport van het productieplatform moet Greenpeace 500 meter uit de buurt blijven, oordeelt de rechter.

'Niet de oplossing voor beter milieu'

Greenpeace noemt het "teleurstellend als ONE-Dyas nu toch met de bouw van het platform gaat starten in een week waarin hitterecord na hitterecord sneuvelt in Europa". De organisatie zegt te vertrekken, "maar ons protest gaat door".

ONE-Dyas zegt zo snel mogelijk aan de slag te gaan met de werkzaamheden. "Nee zeggen tegen eigen productie en vervolgens importeren is niet de oplossing voor een beter milieu", vindt topman Chris de Ruyter van Steveninck. Hij is naar eigen zeggen teleurgesteld dat Greenpeace het project op deze manier probeerde tegen te houden. "Wij respecteren het recht tot demonstreren, maar Greenpeace doet dat welbewust op een locatie om tijdige installatie en inbedrijfstelling van het productieplatform te frustreren."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP