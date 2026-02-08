Onrust rond uitbreiding papierfabriek Parenco in Renkum

De papierfabriek Parenco in Renkum wil fors uitbreiden. De productie moet met zo'n 30 procent omhoog. Daarvoor is bij de provincie Gelderland een nieuwe vergunning aangevraagd. In de omgeving zorgt dat voor onrust: bewoners klagen al jaren over stank, rook en trillingen en zien de plannen met lede ogen aan.

Volgens omwonenden is de fabriek nu al een zware belasting voor de leefomgeving. Zij ervaren geurhinder en stof in de lucht en maken zich zorgen over wat er uit de schoorstenen komt. Ook wijzen zij op het grote waterverbruik, de lozing van afvalwater in de Rijn en de hoge stikstofuitstoot. Voor veel bewoners weegt dat niet op tegen de banen die de fabriek oplevert.

Parenco wil de productie verhogen van 650 naar 975 kiloton papier per jaar. Dat moet gebeuren door een machine aan te passen, zodat er meer verpakkingspapier kan worden gemaakt. Dat type papier is winstgevender dan grafisch papier.

Nieuwe vergunning juist strenger

De provincie zegt dat de nieuwe vergunning juist strenger wordt. De eisen voor geur, stikstof en watergebruik zouden flink worden aangescherpt. Zo kan de fabriek zo groeien, terwijl de totale milieubelasting omlaag gaat.

Toch zijn er ook politieke twijfels. Statenleden vragen zich af of extra vrachtverkeer niet alsnog voor meer stikstof zorgt. Ook is er kritiek dat de fabriek buiten een stikstofzone valt, terwijl bewoners aan de overkant van de weg wel aan strenge regels moeten voldoen.

Inwoners en organisaties kunnen tot en met donderdag 19 februari officieel bezwaar maken tegen de plannen. De provincie laat weten dat er al meerdere reacties zijn binnengekomen.