Actievoerders ketenen zich vast op spoor Betuweroute

Actievoerders blokkeren zaterdag de Betuweroute ter hoogte van het Gelderse Herveld. Rond de vijftien mensen zijn aangehouden, meldt Omroep Gelderland. Vier activisten zitten nog op het spoor, omdat zij zich hebben vastgeketend.

In totaal doen zo'n twintig mensen mee aan de actie van Geef Tegengas en Kappen met Kolen. De groepen willen met de blokkade economische schade veroorzaken. De Betuweroute is de goederenspoorlijn tussen Rotterdam en de Duitse grens.

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Treinen omgeleid

Door de blokkade kunnen goederentreinen niet over de Betuweroute rijden. Ze worden daarom omgeleid via Utrecht.

ProRail noemt de actie gevaarlijk. "Wij steunen het recht om te demonstreren, maar niet op deze manier", laat een woordvoerder weten aan de omroep. "Het is gewoon te gevaarlijk." Ook de gemeente Overbetuwe, waar Herveld onder valt, wijst bij Omroep Gelderland op de veiligheidsrisico's. Volgens de gemeente is het blokkeren van het spoor daarom niet toegestaan.