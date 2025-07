Tientallen actievoerders Apeldoorn opgepakt, slachterij keurt protest af

In Apeldoorn zijn zo'n veertig actievoerders aangehouden nadat zij op drie plekken in Apeldoorn slachterijen hadden bezet. Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland. De actievoerders hadden zich binnen vastgeketend aan apparatuur en voor het gebouw hadden ze zich vastgelijmd aan de grond.

De tientallen actievoerders zijn aangehouden op verdenking van huisvredebreuk of vernieling.

De bedrijven zijn verbonden aan de VanDrie Group, een grote vleesproducent. In een reactie laat het bedrijf weten dat ze de actie afkeuren. "In ons werk houden wij ons vanzelfsprekend aan alle geldende wet- en regelgeving. Hierop wordt door onszelf en verschillende overheidsinstanties toezicht gehouden." Ook meldt het bedrijf dat diergezondheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid centraal staan in hun processen.

Het protest werd rond 02.45 uur in de nacht van zondag op maandag gemeld. De Franse actiegroep 269 Libération Animale zou achter de actie zitten. De groep claimt op sociale media ook een slachthuis in Frankrijk te hebben bezet. In 2021 werd een van de slachterijen ook bezet door dierenactivisten. Ongeveer 84 actievoerders blokkeerden toen het gebouw van de slachterij.