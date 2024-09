Geen maskers meer bij demonstraties: 'Optreden nu makkelijker'

Het dragen van gezichtsbedekkende bekleding tijdens demonstraties wordt verboden. De motie van JA21 en SGP heeft een meerderheid in de Tweede Kamer en dat betekend dat de politie in de nabije toekomst kan handhaven. Een goed stuk nieuw gereedschap in de kist van de politie: "We kunnen de raddraaiers nu opsporen en vervolgen."

Het is een noodzakelijk, zo vindt Joost Eerdmans, partijleider van JA21: "Er zijn veel demonstranten die hun demonstratierecht gebruiken om steeds agressiever en anoniem te handelen." Deze wetswijziging moet er voor zorgen dat mensen die vandalisme plegen sneller worden opgepakt.

Niet voor niks bedekt

Demonstranten maken zich daarentegen zorgen. "We dragen de gezichtsbedekking niet voor niks", vertelt een demonstrant aan Hart van Nederland. "Er zijn allerlei voorbeelden waar demonstranten grote gevolgen hebben ervaren door herkenbaar bij demonstraties te zijn. Denk aan schorsingen op school, of sancties van werkgevers."