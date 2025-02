'Fietsers worden remvee': inwoners Heemstede woedend over herinrichting straat

In Heemstede groeit de woede over de herinrichting van de Van Merlenlaan. De gemeente wil het vrijliggende fietspad opheffen en negen eikenbomen kappen om de weg veiliger te maken. Maar dat betekent dat fietsers de weg op moeten, en daar zijn bewoners het niet mee eens. Al 4200 handtekeningen zijn verzameld en op woensdag 12 februari trokken honderden mensen, inclusief basisschoolkinderen, in een protestmars naar het gemeentehuis. Hart van Nederland was erbij, is te zien in bovenstaande video.

"Dit is ongekend. Vierduizend inwoners willen iets anders, maar het bestuur doet zijn eigen ding", zegt lokaal politicus Eric Geels. "Het fietspad wordt veel gebruikt door kinderen onderweg naar voetbal en hockey, een veiligere situatie bestaat er niet. En nu worden fietsers een buffer om snelheid te minderen."

De 11-jarige basisschoolleerling Charlotte hield een toespraak en overhandigde de petitie aan de burgemeester.

Donderdagavond is er een openbare raadsbijeenkomst (technische sessie: gemeenteraad wordt geïnformeerd) waar de plannen verder worden besproken.