Enorm poepprobleem bij Maarsseveense Plassen: 'Mensen struikelen letterlijk over drollen'

Recreatiegebied de Maarsseveense Plassen kampt met hardnekkige en ook een beetje een vieze overlast: menselijke uitwerpselen in de bosjes. De oorzaak? Een gebrek aan openbare toiletten. Om dit poepprobleem onder de aandacht te brengen, organiseren inwoner Servet Kurtaran en de lokale SP-fractie dinsdag een drollenteldag.

Bezoekers worden gevraagd om een half uur lang drollen te tellen en te fotograferen, waarbij de deelnemer met de meeste foto's een cadeaubon van 25 euro wint.

Servet Kurtaran, die regelmatig geniet van de natuur bij de plassen, verzamelde vorig jaar al 200 handtekeningen voor openbare toiletten, maar zonder resultaat. "Je ziet vaak mensen de bosjes inlopen en met een opgelucht gezicht terugkomen. Dan weet je genoeg", zegt lokale SP'er Ton Goudriaan tegen RTV Utrecht.

Met de drollenteldag hopen ze nu de wethouder en raadsleden te overtuigen van de noodzaak van gratis toiletten.

Mensen struikelen letterlijk over de drollen. Ton Goudriaan

Volgens Goudriaan mijden veel mensen de Maarsseveense Plassen vanwege het gebrek aan sanitaire voorzieningen. "De toiletten bij het strandbad, 2 kilometer verderop, zijn vaak niet open", legt hij uit. "Mensen struikelen letterlijk over de drollen."

Poepprobleem

De gemeente Stichtse Vecht laat na vragen van Hart van Nederland weten niet de beheerder te zijn van het terrein waar het over gaat en verwijst naar Staatsbosbeheer. Deze natuurbeschermingsorganisatie laat weten dat het bestuur van het recreatieschap waar de Maarsseveense Plassen onder valt een initiatief is gestart om te kijken of er toch een oplossing kan worden gevonden voor het poepprobleem.