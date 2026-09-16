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Twee aanhoudingen na onrust bij demonstratie Malieveld, agent raakt gewond

Twee aanhoudingen na onrust bij demonstratie Malieveld, agent raakt gewond

Demonstratie

Vandaag, 16:17

De politie in Den Haag heeft woensdag twee personen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de rellen op het Malieveld. Een politieagent raakte daarbij lichtgewond. De Mobiele Eenheid zette kort een waterwerper en pepperspray in.

De onrust ontstond rond 12.00 uur bij de uitloop van een demonstratie van sympathisanten van het Kosovaarse bevrijdingsleger. Het Kosovotribunaal in Den Haag veroordeelde woensdag oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar gevangenisstraf voor oorlogsmisdaden in de jaren 90.

Op het Malieveld verzamelden demonstranten zich voor een aangekondigd protest. Een deel van hen probeerde naar de Raamweg te gaan, waar het Kosovotribunaal is gevestigd. Daarop vormde de ME een linie.

Een deel van de groep keerde zich tegen de politie en gebruikte geweld tegen agenten. Volgens de politie was de orde na het ingrijpen snel hersteld.

Door ANP
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