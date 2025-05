Demonstranten barricaderen universiteit in Den Haag: politie grijpt in

Bij het Wijnhaven-gebouw van de Universiteit Leiden in Den Haag is dinsdagmiddag de politie met veel materieel in actie gekomen tegen een groep pro-Palestina-demonstranten. Volgens de universiteit en media zijn er meer dan honderd actievoerders het gebouw binnengegaan. Een deel van de demonstranten weigerde te vertrekken, waarna het pand werd ontruimd op last van burgemeester Jan van Zanen. Er zijn een aantal personen aangehouden, ziet onze verslaggever ter plaatse.

De universiteit meldt op haar website dat de actie rond 13.00 uur begon. Spandoeken werden opgehangen, leuzen geroepen en nooduitgangen gebarricadeerd. Omdat dat de veiligheid van aanwezigen in gevaar bracht, besloot de universiteit het pand te laten ontruimen. "Demonstreren mag, maar dan wel binnen de huisregels", aldus de instelling.

Groep ingesloten door ME

Volgens het AD zijn richting de tweehonderd demonstranten op de been. De Mobiele Eenheid is opgeroepen, evenals een arrestatieteam. Rond het gebouw was het enige tijd onrustig, meldt een woordvoerder. Betogers hielden het universiteitsgebouw enige tijd bezet, waardoor niemand meer naar binnen kon. Na herhaalde oproepen van de politie verlieten de meeste demonstranten het gebouw. Onder politiebegeleiding liep de groep vervolgens richting Den Haag Centraal.

Hart van Nederland/ANP