Arnhemse wijk verliest twee supermarkten: 'Veel te ver lopen voor ouderen'

Bewoners van de Arnhemse wijk Geitenkamp zijn woedend over het verdwijnen van hun twee supermarkten. Ze vrezen voor de ouderen en minder mobiele inwoners die straks geen makkelijke toegang meer hebben tot boodschappen. De boosheid onder bewoners groeit, omdat de wijk steeds verder achtergesteld lijkt te worden. Zonder supermarkt vrezen ze ook voor de toekomst van andere lokale winkels. De Geitenkampers laten het er niet bij zitten en maken zich klaar voor actie. Samantha Kniest neemt het voortouw en organiseert een protest op zaterdagavond.

"Het is verschrikkelijk als de supermarkten dichtgaan", zegt Samantha tegen Hart van Nederland. "Ik heb zelf reuma en het is voor mij al erg als ze dichtgaan, laat staan voor de oudere bewoners die slecht ter been zijn. Het is veel te zwaar om dagelijks zo ver te lopen om je boodschappen te doen."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Ook bewoner en gemeenteraadslid Noud Roelen noemt de beslissing een drama. "Er wonen hier veel oudere bewoners en de Geitenkamp ligt op een heuvel. Het is niet te doen om die dagelijks op en af te lopen voor een supermarkt van 600 meter verderop. Dat is voor veel ouderen, gezinnen met kinderen en zieken mensen fysiek vrijwel onmogelijk. We maken ons daar enorme zorgen over."

Onvoldoende toekomstperspectief?

De twee Coop-supermarkten vallen onder Plus. "Voor beide winkels zien we helaas onvoldoende toekomstperspectief onder de PLUS-formule", laat de supermarktketen weten aan Hart van Nederland. Een winkel (aan de Geitenkamp) gaat sowieso sluiten, voor de ander wordt nog de mogelijkheid van een nieuwe eigenaar onderzocht. "Het sluiten van een winkel is een beslissing die niet lichtzinnig genomen wordt. (...) De huidige winkel heeft te weinig omzet om een gezonde toekomst te kunnen hebben."