Amsterdammers protesteren op Leidseplein tegen overlast toerisme

Honderden Amsterdammers verzamelden zich zaterdagmiddag zich op het Leidseplein om te protesteren tegen het massatoerisme in de stad. Het protest, georganiseerd door het platform Het is Genoeg, richtte zich op de toenemende drukte en overlast.

De demonstranten kwamen bijeen bij hotel The Diamond, dat door de organisatie als symbool voor de problematiek werd aangewezen. Met spandoeken, leuzen en toespraken vroegen zij aandacht voor de negatieve gevolgen van het massatoerisme, zoals extreme drukte, hoge huizenprijzen en een monocultuur in het winkelaanbod. Volgens de organisatie wordt het centrum van Amsterdam steeds onleefbaarder door de verstikkende drukte.

Onvoldoende maatregelen

Hoewel de gemeente al enkele stappen heeft gezet, zoals een hotelstop en een verbod op blowen en drinken op straat in de Wallen, vinden de bewoners deze maatregelen niet voldoende. Volgens Het is Genoeg is het aantal toeristen in Amsterdam in de afgelopen jaren gestegen van 20 miljoen naar 23 miljoen per jaar. Ze benadrukken dat er dringend meer actie nodig is om de stad leefbaar te houden.

Het protest werd ondersteund door negen bewonersgroepen. De bijeenkomst eindigde met een duidelijke oproep aan de gemeente om de leefbaarheid van de binnenstad prioriteit te geven.