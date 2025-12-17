Onrust bij pro-Israëlmanifestatie op de Dam, twee aanhoudingen

Er is onrust ontstaan bij de pro-Israëlmanifestatie op de Dam in Amsterdam. Na het uitrollen van een meterslange Israëlische vlag was er rode rook zichtbaar en werd er gegooid met nepbloed.

Kort na het incident, waarbij ook verf op de meterslange vlag kwam, werd het weer rustiger op de manifestatie. Deelnemers zingen en wapperen met Israëlische vlaggen.

Een aantal mensen rende over de Dam. Een persoon die "Free Palestine" riep, is aangehouden. Even later werd een tweede persoon aangehouden.

De pro-Israëlmanifestatie op de Dam in Amsterdam is inmiddels afgelopen. Er waren rond de 2000 mensen bij aanwezig. Op een paar opstootjes na is de manifestatie rustig verlopen.