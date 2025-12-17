Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Onrust bij pro-Israëlmanifestatie op de Dam, twee aanhoudingen

Onrust bij pro-Israëlmanifestatie op de Dam, twee aanhoudingen

Demonstratie

Vandaag, 20:58 - Update: 30 minuten geleden

Link gekopieerd

Er is onrust ontstaan bij de pro-Israëlmanifestatie op de Dam in Amsterdam. Na het uitrollen van een meterslange Israëlische vlag was er rode rook zichtbaar en werd er gegooid met nepbloed.

Kort na het incident, waarbij ook verf op de meterslange vlag kwam, werd het weer rustiger op de manifestatie. Deelnemers zingen en wapperen met Israëlische vlaggen.

Een aantal mensen rende over de Dam. Een persoon die "Free Palestine" riep, is aangehouden. Even later werd een tweede persoon aangehouden.

De pro-Israëlmanifestatie op de Dam in Amsterdam is inmiddels afgelopen. Er waren rond de 2000 mensen bij aanwezig. Op een paar opstootjes na is de manifestatie rustig verlopen.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.