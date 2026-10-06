Kinderen protesteren tegen verdwijnen speeltuinen in Alblasserdam

Tientallen kinderen demonstreerden dinsdagavond bij het gemeentehuis van Alblasserdam tegen het verdwijnen van twaalf speelplekken. Ook de burgemeester kwam naar buiten om met de kinderen te praten, zoals je in de bovenstaande video ziet.

De gemeente wil de speelplekken ontmantelen omdat de toestellen niet meer aan de veiligheidseisen voldoen. Er is geen geld om ze te vervangen. Het plan leidde eerder al tot veel verzet. Een online petitie werd honderden keren ondertekend.

De kinderen lieten dinsdagavond zelf van zich horen bij het gemeentehuis. Ook gemeenteraadsleden zijn naar buiten gekomen en gingen met hen in gesprek.