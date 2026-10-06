OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Kinderen protesteren tegen verdwijnen speeltuinen in Alblasserdam

Demonstratie

Vandaag, 21:25

Tientallen kinderen demonstreerden dinsdagavond bij het gemeentehuis van Alblasserdam tegen het verdwijnen van twaalf speelplekken. Ook de burgemeester kwam naar buiten om met de kinderen te praten, zoals je in de bovenstaande video ziet.

De gemeente wil de speelplekken ontmantelen omdat de toestellen niet meer aan de veiligheidseisen voldoen. Er is geen geld om ze te vervangen. Het plan leidde eerder al tot veel verzet. Een online petitie werd honderden keren ondertekend.

De kinderen lieten dinsdagavond zelf van zich horen bij het gemeentehuis. Ook gemeenteraadsleden zijn naar buiten gekomen en gingen met hen in gesprek.

Door Redactie Hart van Nederland
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.