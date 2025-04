Actievoerders leggen opnieuw havenspoorlijn plat: treinen stil

Voor de tweede dag op rij hebben actievoerders van de groep Geef Tegengas het goederenvervoer op de havenspoorlijn bij Rotterdam stilgelegd. Sinds donderdagochtend ligt het treinverkeer daar volledig plat, omdat demonstranten zich hebben vastgeketend aan het spoor ter hoogte van de Groene Kruisweg. Dat bevestigt een woordvoerder van ProRail.

Vijf goederentreinen staan op dit moment vast op het traject. De politie is ter plaatse, maar ingrijpen blijkt lastig zolang de actievoerders zichzelf met kettingen aan het spoor hebben bevestigd. De groep wil hiermee druk uitoefenen op het Havenbedrijf Rotterdam.

Woensdag werd ook al gedemonstreerd op de havenspoorlijn door actievoerders van de groep Geef Tegengas. De politie moest toen ingrijpen om hen te verwijderen. Hoe dat ging, zie je in de video hierboven.

Geef Tegengas eist dat het havenbedrijf onmiddellijk stopt met de handel met gebieden waar volgens hen sprake is van mensenrechtenschendingen. "Dat is niet gebeurd, en dus zijn ze vandaag terug", aldus een woordvoerder van de groep. De actie is een vervolg op een eerdere blokkade van woensdag.

Misgelopen omzet door protest

Toen zorgden de activisten volgens ProRail al voor een misgelopen omzet van een half miljoen euro. De spoorbeheerder stelt dat de huidige actie opnieuw leidt tot tonnen aan economische schade. Het goederenspoor is cruciaal voor de logistiek van de Rotterdamse haven, een van de belangrijkste handelsroutes van Europa.

De politie houdt de situatie nauwlettend in de gaten, maar van ontruimen is vooralsnog geen sprake. Ondertussen stapelen de verliezen zich verder op, terwijl het treinverkeer stilstaat en bedrijven de gevolgen merken.

ANP