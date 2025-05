Protest tegen afschieten probleemwolf bij provinciehuis Arnhem

Dierenrechtenactivisten demonstreerden vrijdag in Arnhem tegen het afschieten van een probleemwolf. De provincie Gelderland heeft daarvoor een vergunning afgegeven. Ongeveer dertig mensen waren bij het provinciehuis, dat in verband met het hemelvaartsweekend dicht was.

De demonstranten hadden protestborden waar onder meer op stond 'Gun Hubertus een leven'. Hubertus is de wolf die afgeschoten gaat worden. De provincie besloot daar begin deze maand een vergunning voor te verlenen, nadat de bewuste wolf op 13 april op De Hoge Veluwe een hardloopster had gebeten. De rechtbank verwierp twee weken geleden bezwaren daartegen.

Dierenrechtenorganisaties, waaronder Animal Rights, vinden dat het "kwaadaardige" provinciebesluit getuigt van bestuurlijke incompetentie. "Er zijn geen 'probleemwolven', maar helaas wel 'probleempolitici'." Zij eisen dat de vergunning wordt ingetrokken of geschorst.

Hart van Nederland legt uit: hoe gevaarlijk is de wolf?

Hart van Nederland legt uit: hoe gevaarlijk is de wolf?

Het provinciebestuur was niet aanwezig vanwege het hemelvaartsweekend, zodat de activisten een brief met hun eisen niet konden overhandigen. "Teleurstellend", zegt een woordvoerder. Het plan is nu de brief maandag af te geven.

