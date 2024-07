VVD'ers beginnen petitie over samenwerking PVV: 'Vrijheid, respect en fatsoen terug in partij'

Een groep kritische VVD'ers is niet te spreken over de samenwerking met de PVV in de coalitie. Doormiddel van een petitie wil de groep het duidelijk maken aan de partijleiding dat 'het liberalisme' weer terug moet komen in de VVD. Al honderden mensen hebben hun handtekening gezet.

De eerste dag dat het nieuwe kabinet in de Kamer aanwezig was ging het er direct hard aan toe. Niet alleen de oppositie ging er met een gestrekt been in, maar ook coalitieleden, zoals Wilders, kwamen met harde woorden.

In de petitie, getiteld ‘Vrijheid, respect en fatsoen’, bekritiseert de groep het beleid van de coalitiepartners, dat volgens hen niet strookt met de waarden van de VVD. "We tolereren schadelijke situaties veel te lang en verliezen de kracht om daar nog uit te komen," aldus de verklaring.

De initiatiefnemers van de petitie willen dat het liberalisme terugkeert binnen de partij en roepen het partijbestuur en partijleider Dilan Yesilgöz op om de leden meer inspraak te geven in belangrijke beslissingen. Zo willen ze inspraak hebben op belangrijke beslissingen die nog gemaakt moeten worden in het reageerakkoord van kabinet Schoof I.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Verandering is nodig

Oud-Kamerlid voor de VVD en mede-initiatiefnemer van de petitie, Pim van Strien benadrukt dat de zorgen van de groep verder reiken dan alleen de samenwerking met de PVV. "We moeten een partij zijn die in het centrum van de politiek staat, een echte volkspartij. We moeten ons weren tegen de extremen," stelt hij.

Dat er iets moet veranderen in de partij is voor deze (oud)-leden staat buiten kijf. Betrokkenen lieten woensdag aan de NRC weten dat deze petitie voor sommige leden de laatste stap kan zijn voor beëindiging van hun lidmaatschap als er geen verandering komt.

Honderden namen checken.

De petitie werd deze week online gezet en inmiddels hebben al honderden mensen hun handtekening gezet. Van Strien laat in een reactie aan Hart van Nederland weten "positief overdonderd" te zijn door het aantal ondertekenaars dat de petitie heeft opgeleverd.

De namen van de mensen die de petitie hebben ondertekend zouden in eerste instantie donderdag bekend worden gemaakt, maar door de grote hoeveelheid aan mensen wordt dat nu vrijdag gedaan. Van Strien laat weten dat het wat extra tijd gaat kosten om te controleren of alle ondertekenaars ook daadwerkelijk VVD-lid zijn of lid zijn geweest. Inmiddels zijn honderden namen al geverifieerd.

De komende tijd zal moeten blijken of het partijbestuur gehoor geeft aan de oproep tot meer debat en inspraak van de leden.