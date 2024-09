Toch verbod op stroomstootapparatuur: 'Ik zie hoe het leeft in de Kamer'

Na grote druk van de Tweede Kamer wordt het gedeeltelijk verbod op stroomstootapparaten in de veehandel toch doorgezet door landbouwminister Femke Wiersma. Wiersma had eerder aangegeven het gesprek aan te willen gaan met de boeren over hoe zij zelf misbruik van de apparatuur willen voorkomen. En daarmee het voorkomen van dierenmishandeling.

Maar de minister trof woensdag in een debat een woedende Kamer, die haar erop wees dat hier al jarenlang discussie over is. Coalitiepartijen VVD en NSC dreigden dan maar zelf met wetgeving te komen, om zo de minister tot actie te dwingen. Daarmee zouden ze in feite zeggen er niet op te vertrouwen dat de minister goed genoeg naar de Kamer luistert.

Dat het er niet altijd even diervriendelijk aan toegaat in varkensfokkerijen, blijkt uit beelden die zijn gemaakt met een verborgen camera:

Zo ver kwam het niet. Het debat werd geschorst, en toen het weer verder ging leek Wiersma zich ervan doordrongen dat de Kamer toch écht het stroomstootapparaat in de ban wil. "Ik zie hoe het leeft in de Kamer", moest Wiersma na de schorsing erkennen. "Daar ben ik niet ongevoelig voor."

