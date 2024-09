Schiphol hoeft van kabinet minder te krimpen

Schiphol hoeft van het kabinet minder te krimpen, heeft minister Barry Madlener (Infrastructuur) bepaald. Eerder moest het maximale aantal vluchten nog terug naar 460.000 tot 470.000 per jaar, nu wordt dat waarschijnlijk 475.000 tot 485.000. Madlener vraagt de Europese Commissie om advies over de plannen, meldt zijn ministerie in een persbericht.

Sinds eind mei mochten allerlei partijen reageren op de oorspronkelijke plannen, die bedoeld zijn om de geluidsoverlast rond Schiphol terug te dringen. Op basis van "meer gedetailleerde informatie" uit de sector lijkt het effect van sommige maatregelen groter dan eerder gedacht, en daardoor kan het plafond iets omhoog.

Het maximumaantal vluchten moet vanaf november 2025 gaan gelden. Waar het plafond precies komt te liggen, is nog niet bekend. Madlener lijkt nog een slag om de arm te houden: "De controle van de berekeningen kan nog leiden tot een andere uitkomst."

Het kabinet rekent ook op andere maatregelen tegen geluidsoverlast. Zo gaat Schiphol "fors hogere tarieven" rekenen bij luidruchtige vliegtuigen, gaan luchtvaartmaatschappijen KLM en Transavia hun vloot vernieuwen en zet KLM 's nachts stillere toestellen in.

Nachtvluchten

Het maximumaantal nachtvluchten moet nog steeds evenveel omlaag als eerder was bekendgemaakt: van 32.000 naar 27.000 per jaar. De geplande middagpauze voor de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan wordt juist geschrapt. Volgens Madlener waren zowel omwonenden als luchtvaartmaatschappijen daar niet over te spreken.

De Europese Commissie gaat zich nu buigen over de plannen om geluidsoverlast terug te dringen. Daarbij speelt volgens een woordvoerder van Infrastructuur en Waterstaat vooral mee of alle procedures op de juiste manier zijn gevolgd. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen van een negatief advies zouden zijn.

Bron: ANP