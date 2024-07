Kamer zet 130 op snelweg op losse schroeven: eerst boeren helpen

Het verhogen van de maximumsnelheid naar 130 kilometer per uur op de snelweg is verder op losse schroeven komen te staan. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat eerst alle boeren die onterecht geen natuurvergunning hebben worden gelegaliseerd. Ook moeten eerst garnalenvissers een natuurvergunning krijgen. Coalitiepartijen VVD en NSC steunden de motie, die werd ingediend door de ChristenUnie en het CDA.

Het legaliseren van de zogeheten PAS-melders is al jarenlang een politiek hoofdpijndossier waar weinig schot in zit. Vorig jaar ging het nog om ongeveer 2500 boeren die zonder hun schuld geen vergunning hebben. Voor de stikstofuitspraak van de Raad van State uit 2019, was het voor hen voldoende om hun stikstofuitstoot alleen maar te melden, zonder een vergunning te hebben. Na de uitspraak was er een vergunning nodig, maar door de krappe stikstofruimte niet meer te verkrijgen. Door de vaak schrijnende situaties die PAS-melders doormaken, wil de politiek hen met prioriteit helpen.

Het was al de vraag of het zou lukken om de maximumsnelheid op de snelweg weer te verhogen naar 130 kilometer per uur. In 2019 werd de maximumsnelheid verlaagd naar 100 kilometer per uur, omdat daarmee minder stikstof wordt uitgestoten. Landelijk is er zo weinig ruimte om meer stikstof uit te stoten, dat het herinvoeren van de hogere snelheid al een lastige opgave zou worden. In het hoofdlijnenakkoord staat al geformuleerd dat de snelheid alleen omhoog gaat als dat ook kan. RTL meldde op basis van eigen onderzoek dat het momenteel nergens mogelijk is door de beperkte stikstofruimte.

ANP