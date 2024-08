Flink deel van Nederland gelooft in omvolkingstheorie

De omstreden omvolkingstheorie: ongeveer een op de zes Nederlanders gelooft erin. Dat blijkt uit een enquête van Kieskompas en ANP, waar bijna 15.000 mensen aan hebben meegedaan. Vooral aanhangers van FVD en PVV geloven erin.

Volgens onder andere de AIVD is de omvolkingstheorie, die stelt dat de elite opzettelijk probeert de witte westerse bevolking te vervangen door niet-westerse immigranten, een rechts-extremistische complottheorie. De NCTV waarschuwde eerder voor de dreiging van extreemrechtse groepen die propageren dat sprake zou zijn van 'omvolking'.

Links gelooft nauwelijks

Kiezers van Forum voor Democratie geloven het vaakst in deze theorie. Zo'n driekwart van de mensen die tijdens de laatste Tweede Kamerverkiezingen op die partij stemden is het eens met de stelling: "Ik denk dat een deel van de politieke elite opzettelijk probeert de oorspronkelijke Nederlandse bevolking te vervangen door niet-westerse immigranten".

PVV en BBB-kiezers volgen op afstand, met respectievelijk 42 en 25 procent. Onder de aanhangers van de andere regeringspartijen, NSC en VVD, ligt dit aandeel met beiden zo'n 9 procent een stuk lager. Kiezers van D66, GroenLinks-PvdA en Partij voor de Dieren geloven nauwelijks in de theorie.

PVV-ministers Faber (Asiel en Migratie) en Klever (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp) kwamen eerder deze zomer in opspraak over eerdere uitspraken over de theorie. Dit gebeurde toen ze nog in de race waren voor het ministerschap. Beide vrouwen namen afstand van hun eerdere uitspraken.

In bovenstaande video zie je de uitzending van Hart van Nederland van 19 juni waar het gaat over Faber en haar uitspraken over omvolkingstheorie.

ANP