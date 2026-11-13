Politie ontdekt werkplaats voor 3D-geprinte wapens in woning Eindhoven

De politie heeft in een woning in Eindhoven een vermoedelijke werkplaats voor het maken van wapens met 3D-printers ontdekt. Agenten vonden er vijf vuurwapens, zes boksbeugels en twee 3D-printers. De politie spreekt van een "opmerkelijke vondst". Twee personen zijn aangehouden.

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De ontdekking werd maandag gedaan in een woning aan de Van Thienenlaan. Volgens de politie worden wapens die met een 3D-printer zijn gemaakt nog relatief weinig aangetroffen. Toch houden agenten de ontwikkelingen al jaren nauwlettend in de gaten.

Benieuwd welke straffen er zijn in Nederland? In de video bovenaan dit artikel leggen we dat voor je uit.

Politie houdt ontwikkelingen in de gaten

Een paar jaar geleden werd nog gevreesd dat criminelen massaal wapens zouden gaan printen. Volgens de politie lijkt dat vooralsnog mee te vallen. De politie vermoedt dat dit mede komt doordat de ontwikkelingen rond 3D-geprinte wapens nauwlettend worden gevolgd.

Het maken van wapens met een 3D-printer is niet alleen strafbaar, maar kan volgens de politie ook levensgevaarlijk zijn. Uit proeven blijkt dat dergelijke wapens tijdens het schieten kunnen haperen, smelten of zelfs uit elkaar kunnen spatten. Daarmee vormen ze ook een risico voor degene die het wapen afvuurt.