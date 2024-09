Aboutaleb neemt afscheid, maar eerst nog harde confrontaties

Op de dag dat de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb na ruim 15 jaar officieel afscheid neemt van de gemeenteraad, moet hij nog twee debatten voeren met de raad over enkele actuele kwesties. Donderdagochtend gaat het over de dodelijke steekpartij van 19 september bij de Erasmusbrug en de ontploffing aan de Allard Piersonstraat op 10 september in de Rotterdamse wijk het Nieuwe Westen.

Het debat over de geruchtmakende steekpartij is aangevraagd door meerdere partijen, waaronder Leefbaar Rotterdam. Die partij was al vanaf het aantreden een politieke plaaggeest voor Aboutaleb, ondanks dat de partij ook twee periodes, zoals de huidige, in het college zitting heeft. De partijen, die de "weerzinwekkende steekpartij" beschouwen als een terroristische daad, willen een toelichting van Aboutaleb op de gang van zaken.

Bekijk hieronder hoe de verdachte van de steekpartij werd overmeesterd door omstanders, die zich hadden bewapend met onder andere barkrukken:

1:27 Verdachte fatale steekpartij Erasmusbrug overmeesterd door omstanders

Ontploffing

Het debat over de ontploffing in de Allard Piersonstraat is aangevraagd door de PvdA. Die partij maakt zich zorgen over de veiligheid van de bewoners en het feit dat veertien gezinnen langere tijd hun huis niet in kunnen.

Aboutaleb neemt donderdagmiddag in een speciale vergadering afscheid van de gemeenteraad. Zijn opvolger Carola Schouten wordt op 10 oktober geïnstalleerd. Een week later maakt ze naar verwachting haar debuut als Rotterdams raadsvoorzitter.

