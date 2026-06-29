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Hogere straf voor doden partner na jaren van huiselijk geweld

Hogere straf voor doden partner na jaren van huiselijk geweld

Beleid

Vandaag, 09:53

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Wie zijn of haar partner doodt na een langdurig patroon van huiselijk geweld, kan daarvoor in de toekomst een zwaardere straf krijgen. Justitieminister David van Weel wil de maximale straf voor doodslag in deze specifieke gevallen verhogen van 25 naar 30 jaar of zelfs levenslang.

De hogere straf geldt voor daders die hun partner doden na een patroon van mishandeling of dwingende controle. Bij dwingende controle oefent iemand langdurig macht uit over zijn of haar partner, bijvoorbeeld door diegene stelselmatig te vernederen, bang te maken of de vrijheid te beperken.

Straf net zo zwaar als moord

Door de wijziging kunnen daders in deze gevallen net zo zwaar worden gestraft als iemand die is veroordeeld voor moord. Bij moord is sprake van een vooropgezet plan.

De minister vindt het goed uit te leggen dat in zulke gevallen zwaarder mag worden gestraft. "Door de hele periode heen heeft iemand langzaam toegewerkt naar dit moment. Hij heeft zelf de randvoorwaarden gecreëerd waarmee deze doodslag uiteindelijk plaatsvindt."

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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