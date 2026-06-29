Zwaar beveiligde gevangenissen mogen straks zelf drones neerhalen

Gevangenissen met zware criminelen of terrorismeverdachten mogen vanaf 1 juli zelf ingrijpen als er een drone in de buurt vliegt. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) krijgt dan de bevoegdheid om drones neer te halen of hun signaal te verstoren, meldt staatssecretaris Claudia van Bruggen (Justitie en Veiligheid).

Tot nu toe was DJI hiervoor afhankelijk van onder andere de politie. Daardoor lukte het niet altijd om direct te reageren.

Wapens, drugs en telefoons

"Criminelen zoeken voortdurend naar nieuwe manieren om verboden spullen gevangenissen binnen te krijgen. Drones vormen daarbij een groot risico", licht D66'er Van Bruggen toe. Drones of andere onbemande voertuigen worden bijvoorbeeld gebruikt om drugs, wapens of telefoons af te leveren in de gevangenis. Maar ze kunnen criminelen ook van pas komen bij ontsnappingspogingen.

Met dit besluit maakt Van Bruggen het werk af van haar vroegere voorganger Ingrid Coenradie (toen PVV, nu JA21), die haar ministerie heeft laten uitzoeken of een uitbreiding van de bevoegdheden van DJI op dit punt mogelijk is.

De Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught is een voorbeeld van een extra beveiligde gevangenis waar de EBI binnenkort zelf drones mag neerhalen. Maar het gaat bijvoorbeeld ook om gevangenissen met een afdeling voor intensief toezicht (AIT) of waar terroristen worden vastgehouden.