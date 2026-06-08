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Al 8 jaar strijd om complex in Wateringen: buurman Frank vecht bouw aan

Beleid

Vandaag, 17:59

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Sinds 2019 probeert projectontwikkelaar M3 een seniorencomplex te bouwen aan de Kerklaan in Wateringen, maar buurman Frank Beuken verzet zich al jaren tegen de plannen. Volgens hem past het gebouw niet binnen het bestemmingsplan, waardoor de bouw nog altijd niet is begonnen.

Het complex zou te hoog zijn, voor meer schaduw zorgen en de privacy van omwonenden aantasten. Beuken werd in drie procedures in het gelijk gesteld. Vorig jaar oordeelde de Raad van State nog dat de bouwplannen moeten worden aangepast en opnieuw ter goedkeuring aan de gemeente moeten worden voorgelegd.

In de video hierboven laat Beuken zien wat de gevolgen voor zijn woongenot zijn als het appartementencomplex er toch komt.

Bezwaren

Directeur Leendert Steijger van projectontwikkelaar M3 begrijpt de zorgen van omwonenden, maar ziet de vertraging ook als voorbeeld van de problemen op de Nederlandse woningmarkt. "We zijn al sinds 2019 bezig met procedures. Wat mij betreft legt dat pijnlijk bloot waarom er niet gebouwd kan worden."

Beuken vindt de suggestie dat omwonenden tegen woningbouw zijn onterecht. "De plannen die zij indienen passen simpelweg niet binnen het bestemmingsplan. Als zij iets ontwerpen dat daar wel binnen past, ben ik er helemaal voor."

Door Redactie Hart van Nederland

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