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Lichamen uit heimelijk geruimde graven in Dordrecht moeten terug

Lichamen uit heimelijk geruimde graven in Dordrecht moeten terug

Beleid

Vandaag, 15:39

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De resten van 21 lichamen die in 2020 op begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht heimelijk zijn verwijderd, moeten als dat nog kan terug naar hun oorspronkelijke rustplaats. Dat meldt het college van burgemeester en wethouders. Eind vorig jaar kwam aan het licht dat de niet goed verteerde stoffelijke overschotten zonder medeweten van nabestaanden naar begraafplaats Essenhof waren verplaatst.

Het college liet een onderzoek uitvoeren naar deze ruiming. In het rapport is te lezen dat de administratie en dossiervorming gebrekkig waren. "Er is niet vastgelegd welke lichamen exact zijn verplaatst, waardoor nabestaanden niet gericht geïnformeerd kunnen worden. Ook vond geen expliciete communicatie plaats richting nabestaanden, ondanks de gevoeligheid van het verplaatsen van overledenen naar een andere begraafplaats."

"Daarnaast ontbreekt aantoonbaar juridisch advies over de gekozen werkwijze, terwijl mogelijk toestemming of registratie verplicht was onder de Wet op de lijkbezorging", aldus het rapport.

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Identiteit van de lichamen

Dordrecht kan niet garanderen dat alle lichamen op de juiste plaats terugkomen. Daarvoor is nog onderzoek nodig "omdat de identiteit van de 21 verplaatste lichamen niet individueel kan worden vastgesteld", stelt de gemeente, die zo'n negentig belanghebbenden heeft geïnformeerd.

De 21 deels verteerde lichamen werden overgebracht om het ontbindingsproces te bevorderen. De lichamen maakten deel uit van een grotere ruiming van 198 graven, waarvan de grafrechten al enige jaren waren verlopen.

'Urgente besluitvorming'

Dordrecht heeft de Arbeidsinspectie en het OM ingeschakeld. Die instanties hebben besloten verder geen maatregelen te nemen naar aanleiding van het rapport. Dat bevat het advies dat "urgente besluitvorming nodig is over hoe om te gaan met de verplaatste lichamen".

Door ANP

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