Gemeenteraad Den Haag wil Van Zanen nog 6 jaar als burgemeester

De gemeenteraad van Den Haag heeft huidig burgemeester Jan van Zanen voorgedragen voor een nieuwe termijn van maximaal zes jaar. De termijn van de 64-jarige VVD'er loopt op 1 juli 2026 af.

Van Zanen trad in 2020 aan als burgemeester. In aanloop naar zijn herbenoeming werd een vertrouwenscommissie uit zeven raadsleden aangesteld, die een aanbeveling over de herbenoeming uitbracht. Daar stemde een meerderheid van de raad tijdens een besloten vergadering mee in.

De Haagse burgemeester overleefde in zijn eerste termijn twee moties van wantrouwen die door Hart voor Den Haag, de grootste partij in de raad, werden ingediend. De partij van Richard de Mos vond dat Van Zanen te laks optrad tijdens de A12-blokkades van Extinction Rebellion. De andere ging over het tegenhouden van een referendum over betaald parkeren.