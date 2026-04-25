Einde aan traditie: dit jaar geen kermis op Koningsdag in Barendrecht

Al meer dan 40 jaar is de kermis een vast onderdeel van Koningsdag in Barendrecht. Maar dat is dit jaar anders. Door ongeregeldheden vorig jaar heeft de gemeente besloten de kermis maar tot en met 25 april te laten duren. Een flinke tegenvaller voor exploitanten en voor inwoners.

Generaties groeiden op met de kermis in Barendrecht: ouders die er vroeger zelf kwamen, nemen nu hun kinderen en kleinkinderen mee. Het dorp is daarom verdrietig en teleurgesteld dat deze traditie verdwijnt. Vooral voor de jeugd is het vervelend. Waar zij voorheen samenkwamen op de kermis, hebben zij nu geen plek meer om naartoe te gaan. Ook kermisexploitanten worden geraakt, want zij lopen veel inkomsten mis.

Dorpse karakter

De gemeente laat aan Hart van Nederland weten het dorpse karakter van Koningsdag te willen behouden en daarom het aantal bezoekers te willen reguleren. "Er zijn daarom extra veiligheidsmiddelen ingezet. Ook is besloten een onderdeel te laten verdwijnen en dat is helaas de kermis geworden", aldus een woordvoerder. Er zijn nog wel een braderie en een feest.