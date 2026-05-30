Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Zeeuwse traditie zeegroenten snijden verdwijnt langzaam: 'Dat steekt'

Beleid

Gisteren, 22:00

Link gekopieerd

Al eeuwen is het een vertrouwd gezicht op Zeeuwse slikken en schorren. In het voorjaar en de vroege zomer trekken liefhebbers van zeegroenten als lamsoor en zeekraal, gewapend met een emmer en een mes, naar de Oosterschelde om een maaltje bijeen te scharrelen. Maar die traditie lijkt nu bedreigd te worden door broedende vogels.

Het snijseizoen wordt ingekort, heeft de provincie na onderzoek besloten. Waar snijders eerst van 16 april tot 1 september het schor op mochten, mag dat sinds dit jaar pas vanaf 15 juli. Dan is het broedseizoen van de vogels afgelopen. Maar daar zijn de groentesnijders niet blij mee.

"Wie daarvoor nog snijdt, wordt gezien als een vogelverstoorder. Dat steekt, want wij snijders zijn dierenliefhebbers die zorgvuldig met de natuur omgaan", vertelt fanatiek snijder Chris Koopman tegen Hart van Nederland. Bovendien zijn de groenten na 15 juli minder lekker. "Dan zijn ze te groot en taai."

Diepgewortelde traditie

Zeegroenten snijden is diepgeworteld in de Zeeuwse cultuur. Oorspronkelijk werd dat vooral gedaan door armere inwoners, omdat de groenten gratis en voedzaam zijn. Maar het snijden wordt steeds verder aan banden gelegd.

Het maximale aantal kilo's groente dat per keer meegenomen mag worden, werd al teruggebracht van 2,5 kilo naar 1 kilo. Ook wordt er jaarlijks maar een beperkt aantal vergunningen afgegeven: 284 om precies te zijn. Bij te veel aanvragen wordt er geloot. En nu komt daar dus nog een beperkende factor bij.

Regels van de overheid

Provinciebestuurder Wilfried Nielen laat aan Hart van Nederland weten te begrijpen dat de snijders niet blij zijn met de nieuwe regels, maar dat de provincie zich moet houden aan de regels van de overheid. "Er komen nog steeds te veel mensen op het schor."

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.