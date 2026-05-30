Zeeuwse traditie zeegroenten snijden verdwijnt langzaam: 'Dat steekt'

Al eeuwen is het een vertrouwd gezicht op Zeeuwse slikken en schorren. In het voorjaar en de vroege zomer trekken liefhebbers van zeegroenten als lamsoor en zeekraal, gewapend met een emmer en een mes, naar de Oosterschelde om een maaltje bijeen te scharrelen. Maar die traditie lijkt nu bedreigd te worden door broedende vogels.

Het snijseizoen wordt ingekort, heeft de provincie na onderzoek besloten. Waar snijders eerst van 16 april tot 1 september het schor op mochten, mag dat sinds dit jaar pas vanaf 15 juli. Dan is het broedseizoen van de vogels afgelopen. Maar daar zijn de groentesnijders niet blij mee.

"Wie daarvoor nog snijdt, wordt gezien als een vogelverstoorder. Dat steekt, want wij snijders zijn dierenliefhebbers die zorgvuldig met de natuur omgaan", vertelt fanatiek snijder Chris Koopman tegen Hart van Nederland. Bovendien zijn de groenten na 15 juli minder lekker. "Dan zijn ze te groot en taai."

Diepgewortelde traditie

Zeegroenten snijden is diepgeworteld in de Zeeuwse cultuur. Oorspronkelijk werd dat vooral gedaan door armere inwoners, omdat de groenten gratis en voedzaam zijn. Maar het snijden wordt steeds verder aan banden gelegd.

Het maximale aantal kilo's groente dat per keer meegenomen mag worden, werd al teruggebracht van 2,5 kilo naar 1 kilo. Ook wordt er jaarlijks maar een beperkt aantal vergunningen afgegeven: 284 om precies te zijn. Bij te veel aanvragen wordt er geloot. En nu komt daar dus nog een beperkende factor bij.

Regels van de overheid

Provinciebestuurder Wilfried Nielen laat aan Hart van Nederland weten te begrijpen dat de snijders niet blij zijn met de nieuwe regels, maar dat de provincie zich moet houden aan de regels van de overheid. "Er komen nog steeds te veel mensen op het schor."