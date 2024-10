Speciaal onderwijs in Zeeland sluit: komende jaren volgt de rest van Nederland

Het speciaal onderwijs is al lange tijd een onderdeel van het onderwijs in Nederland. Maar voor 2035 is het streven dat zoveel mogelijk leerlingen van het speciaal onderwijs instromen in het reguliere onderwijs. Het speciale basisonderwijs in de regio Zeeuws-Vlaanderen in Zeeland verdwijnt al vanaf augustus 2026.

Dit plan komt voort uit het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap, Nederland heeft dat ondertekend in 2016. In Zeeland zijn ze al iets eerder met het sluiten van de speciale scholen. Er zijn namelijk te weinig leerlingen om de kwaliteit van het onderwijs op de twee scholen te kunnen garanderen. De scholen krijgen geen nieuwe aanmeldingen meer binnen en hebben daarom geen onderbouw meer. Er zitten op 'de Brug' in Hulst 41 leerlingen verspreid over groep vijf tot en met acht. Dat de scholen weggaan zorgt voor grote zorgen bij ouders van die leerlingen, waarvan meerdere al vaker gewisseld zijn van basisschool.

Ze zien mijn kind als een beest in plaats van een mens

Derde basisschool

Het 10-jarige zoontje van Mariska Lafertin zit op 'de Brug' en voelt zich daar eindelijk op zijn plek na een lange zoektocht. Hij zit namelijk op zijn derde school inmiddels. "De twee reguliere scholen hier in de buurt waar hij eerst op zat, werkten allebei echt niet voor hem en nu moet hij daar weer terug", vertelt Lafertin. "Waarom moest mijn zoon met elk geweld naar het speciaal onderwijs als ze wisten dat hij daar weer weg moest?" Op die vraag wil Lafertin graag antwoord van de school, maar dat heeft ze nog niet gekregen. "Ze zien mijn kind als een beest in plaats van een mens. Volgens mij doen ze dit alleen maar om te bezuinigen."

Klaarstomen van regulier onderwijs

Op 1 augustus 2025 wil onderwijsorganisatie Elevantio voor iedere leerling een passend plan gevonden hebben en dit voorleggen bij de ouders. "We kunnen ons heel goed voorstellen waarom het zo heftig is voor kinderen en ouders en dat het veel emotie oproept. Daar proberen we daarom ook echt zorgvuldig mee om te gaan", vertelt Ellen de Neef, bestuurslid van Elevantio. Dat er veel voor nodig is ziet de organisatie ook in. De reguliere scholen moeten hiervoor klaargemaakt worden; er moeten ruimtes komen waar leerlingen zich kunnen terugtrekken mochten ze overprikkeld raken in een grote klas. "We moeten alles nog uitwerken, dat doen we aan de hand van informatie van voorgaande leerlingen die gewisseld zijn naar regulier onderwijs", legt de Neef uit.

Onderdeel van samenleving

De reden voor dit plan is dat mensen met een beperking meer onderdeel worden van de samenleving. Als iedereen al bij elkaar op een school heeft gezeten, leert iedereen met elkaar omgaan en elkaar te accepteren. Hierdoor zou kansengelijkheid gestimuleerd moeten worden en is een inclusieve samenleving het doel. Alain de Haar van de landelijke Sectorraad Gespecialiseerd Onderwijs legt uit: "Er is door de Tweede Kamer een routekaart opgesteld, dus we weten inmiddels wat er moet gebeuren. Er wordt nu onderzocht hoe we daar gaan komen. Het is bijvoorbeeld heel belangrijk dat de specialisten die in het speciaal onderwijs werken naar het reguliere onderwijs gaan en daar ondersteuning en begeleiding bieden aan leraren. Maar ook dat ze kunnen ingrijpen wanneer dat nodig is."

Petitie

De ouders hebben een brief gestuurd aan de gemeente om hun zorgen te delen. Daarna zijn ze een petitie gestart tegen de sluiting van de scholen. De petitie is inmiddels al meer dan 900 keer ondertekend. Gemeente Hulst heeft de ouders uitgenodigd om woensdagavond hun verhaal te komen doen.