Wilders wil van Internationaal Strafhof in Den Haag af

PVV-leider Geert Wilders heeft opgeroepen tot het vertrek van het Internationaal Strafhof (ICC) uit Den Haag. Aanleiding is de recente beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump om sancties op te leggen aan medewerkers van het ICC, nadat het hof arrestatiebevelen had uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en voormalig minister van Defensie Yoav Gallant wegens vermeende oorlogsmisdaden in de Gazastrook.

Eerder sprak Veldkamp zich al kritisch uit over Wilders' bezoek aan Israël, vlak nadat het Internationaal Strafhof het arrestatiebevel tegen president Netanyahu had uitgevaardigd. Zijn reactie is te zien in bovenstaande video.

Wilders uitte zijn standpunt via sociale media, waar hij stelt dat hij "nooit begrepen" heeft "wat we er aan hebben dat die club hier gezeteld is." Hij voegt eraan toe. "Kan dat Internationale Strafhof niet naar België of zo worden verplaatst? "

Minister Caspar Veldkamp heeft namens het kabinet aangegeven het decreet over het ICC van Trump te betreuren. De door de Verenigde Staten opgelegde sancties gaan om financiële sancties en het beperken van visa voor personen die meedoen aan ICC-onderzoeken naar Amerikaanse burgers of burgers van bondgenoten van de Verenigde Staten, zoals Israël. Wanneer de namen van mensen tegen wie de sancties zijn ingesteld bekend worden gemaakt, is niet bekend.

"Het werk van het hof is essentieel in de strijd tegen straffeloosheid. Ons land heeft een sterke reputatie en verantwoordelijkheid als gastland van belangrijke internationaalrechtelijke instituten", aldus Veldkamp.

"Nederland draagt actief bij aan het versterken van de internationale rechtsorde en multilaterale samenwerking en zal bindende internationaalrechtelijke en verdragsmatige verplichtingen te goeder trouw nakomen", schrijft de minister van Buitenlandse Zaken.

Kritiek in Kamer

Verschillende oppositiepartijen in de Tweede Kamer vinden dat het kabinet het Amerikaanse besluit echter harder moeten veroordelen. Kati Piri (GroenLinks-PvdA) stelt dat Nederland als gastland van het hof meer moet doen. "Trump geeft niets om internationaal recht, hij gelooft alleen in recht van de sterkte. Het onderzoek naar en vervolging van oorlogsmisdadigers moet door kunnen gaan. Als gastland heeft NL de plicht om ICC te beschermen. Kabinet aan zet om te leveren", twitterde zij.

"Slappe hap", noemt D66'er Rob Jetten de reactie van het kabinet. Hij vindt dat de Amerikaanse ambassadeur ter verantwoording moet worden geroepen. "Den Haag heeft als zetel voor internationale instituties en gerechtshoven de bijnaam 'stad van vrede en recht'. Dat moeten we met hand en tand verdedigen."

Sarah Dobbe van de SP noemt het besluit van Trump een dieptepunt, maar de reactie van Veldkamp ook. "Betreuren is niet genoeg. Er moet actie komen vanuit onze regering, nota bene gastland van het Internationaal Strafhof, om het te beschermen!"

Internationaal Strafhof

Het Internationaal Strafhof, opgericht in 2002 en gevestigd in Den Haag, is verantwoordelijk voor de vervolging van personen die verdacht worden van ernstige internationale misdaden, zoals genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. Zowel de Verenigde Staten als Israël erkennen de jurisdictie van het hof niet.

Hart van Nederland/ANP