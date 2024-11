Visrel in Den Haag: wethouder gooit hengel uit tijdens dierenleedcampagne

In Den Haag is een flinke politieke rel ontstaan rondom vissen. Terwijl de gemeente een campagne tegen vissen vanwege dierenleed lanceert, gooit CDA-wethouder Hilbert Bredemeijer doodleuk zelf een hengel uit bij een sportvereniging. Zijn actie zorgt voor een flinke dobber in de gemeenteraad en voor spanningen binnen het college.

De campagne van de Partij voor de Dieren (PvdD), geïnitieerd door wethouder Robert Barker, beoogt Hagenaars bewust te maken van het leed dat vissen ervaren. Met de slogan 'Of hengelen pijn doet? Wat denk je zelf!' is de boodschap volgens Barker duidelijk. Fractievoorzitter Robin Smit verwoordt scherp op X: “Stuitend dat Bredemeijer, die zich aan deze afspraak heeft gecommitteerd, nu ‘trots’ een hengeltje uitgooit zonder over dierenleed te reppen. Alle dieren hebben rechten en ervaren pijn, dus ook vissen.”

In het zonnetje zetten

Volgens de gemeente stond het bezoek van Bredemeijer los van de campagne. “Hij was daar om de Haagse sportvereniging en haar maatschappelijke rol in het zonnetje te zetten,” verklaart een woordvoerder namens de gemeente. Bredemeijer reikte een voucher uit aan de vrijwilligers van GHV Groene Hart, de grootste sportvereniging van Den Haag. Voor velen komt deze uitleg echter over als een zwakke smoes.

Oppositieraadslid Carlos Martinez van Andel (Hart voor Den Haag) laat weinig heel van de campagne en de interne strubbelingen binnen het college. "We dachten echt: waar zijn jullie nou mee bezig? Het leek wel een Jiskefet-aflevering over de pijngrenzen van vissen. Er is gemeenschapsgeld naar deze campagne gegaan. Echt schrikbarend,” vertelt hij aan Hart van Nederland. Ook hekelt hij het gebrek aan eenheid binnen het college: "Het is goed dat Bredemeijer opkomt voor zijn eigen belangen, maar het CDA had nooit achter deze campagne moeten gaan staan."

De kwestie lijkt voorlopig nog niet uitgepraat. Bij de eerstvolgende collegevergadering zal de ‘hengel-gate’ zeker ter tafel komen. Of de coalitie deze interne tegenstellingen kan overbruggen, is maar de vraag. Martinez van Andel voorspelt alvast: "Het CDA voelt zich niet als een vis in het water tussen alle linkse partijen. Dit college haalt de eindstreep zo niet."