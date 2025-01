West-Friese boerderijwinkels in gevaar door nieuwe regels

Verse eieren, huisgemaakte jam of een goed stuk kaas: je haalt het bij de boerderijwinkel even verderop. Deze winkels groeien aan populariteit maar in West-Friesland is het voortbestaan ervan in groot gevaar. Nieuwe regels zorgen voor onzekerheid bij boeren. "Met dit nieuwe beleid slaan gemeenten de plank volledig mis", zegt Rens Kooijman van Heerlijk bij de Boer tegen Hart van Nederland.

In de regionale detailhandelvisie voor de West-Friese gemeenten staat beschreven dat deze winkels met veel strengere regels te maken gaan krijgen. Boerderijwinkels mogen nog maar maximaal 10 procent producten verkopen die niet van eigen grond komen en ook worden er strengere eisen gesteld aan de oppervlakte van een boerderijwinkel. Dat baart de West-Friese boeren grote zorgen.

Producten van de boerderij

"Het grootste deel van deze producten komt van onze eigen boerderij", vertelt Rens Kooijman in bovenstaande video. "Maar bij een mooi blok kaas hoort natuurlijk een dipje of een nootje, en bij een goed stuk vlees een lekker sausje. Dat soort extra's maken we niet hier." Volgens de boer zijn dat nu net de dingen die zijn winkel aantrekkelijk maken. "Daarvoor rijden de mensen een stukje om."

Bijna alle extra producten komen van boerderijen uit de omgeving. "Juist die samenwerking met andere boeren is zo mooi. We leven in een landbouwdivers gebied en het is super dat we elkaar kunnen versterken. Bovendien houden al deze samenwerkingen de producten betaalbaar voor de klant, die vaak met specifieke wensen naar ons toekomt."

Wethouder Nico Slagter uit Stede Broec legt uit waarom de nieuwe regels wel belangrijk zijn: "Om toch het agrarische gebied te beschermen tegen grootschalige detailhandel, maar ook om concurrentie voor de bestaande detailhandel tegen te gaan, hebben we gemeend deze regels op te stellen. Dat geeft de agrariër de gelegenheid om vanaf zijn eigen bedrijf zijn eigen product te verkopen en daarnaast nog een deel aan derde producten."

Ondertussen is Rens in gesprek met LTO Noord om te onderzoeken wat de beste vervolgstappen zijn. "We willen niet dat het hier stopt. Wij brengen de mensen in contact met de productie van hun boodschappen. Kinderen kunnen een kijkje nemen in de stal en aaien onze kalfjes. Het zou zo zonde zijn als dat soort dingen verdwijnen en het druist totaal in tegen de landelijke tendens."