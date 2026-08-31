Voormalig CDA-leider Elco Brinkman overleden na kort ziekbed

Elco Brinkman is maandag na een kort en intensief ziekbed in Leiden overleden. Dat laat zijn familie aan het ANP weten. Brinkman was onder meer minister voor het CDA en in 1994 kortstondig partijleider.

De loopbaan van de in 1948 geboren Leendert Cornelis Brinkman kende een glanzende start. Hij was al op zijn 31e topambtenaar en op zijn 34e minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Op zijn veertigste was hij fractievoorzitter van het CDA en nog eens vijf jaar later stond hij klaar om het partijleiderschap van Ruud Lubbers over te nemen.

Zware verkiezingsnederlaag

Maar in het begin van 1994 ging het mis. Het CDA leed een zware verkiezingsnederlaag, Brinkman kreeg de schuld en moest het partijleiderschap neerleggen. Een jaar later verliet hij stilletjes de politiek om voorzitter van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) te worden, een functie in de betrekkelijke luwte.

Een paar jaar later werd de ziekte van non-Hodgkin - een vorm van kanker - bij hem vastgesteld. Hij wist te herstellen, de verschijnselen keerden echter terug en weer wist hij er bovenop te komen. Tot 2013 bleef hij voorzitter van het AVBB, dat later Bouwend Nederland zou gaan heten.

Intussen keerde hij weer terug in de politiek, maar meer aan de zijlijn. In 2011 werd hij lid van de Eerste Kamer. Hij leidde daar de CDA-fractie tot hij in 2019 de politiek verliet. Hij wilde plaatsmaken voor een nieuwe generatie politici en "intenser genieten van ons familieleven".