90 zonnepanelen, toch 10.000 euro extra energiekosten voor voetbalclub

FC Bergh verwacht vanaf 2027 minstens 10.000 euro per jaar extra aan energie kwijt te zijn. De club uit 's-Heerenberg investeerde juist flink in verduurzaming en heeft negentig zonnepanelen.

Voor FC Bergh pakt het stoppen van de salderingsregeling ongunstig uit. De negentig zonnepanelen leveren vooral stroom in de zomer, als er nauwelijks wordt gevoetbald. In de donkere wintermaanden verbruikt de club juist veel energie.

De energierekening bedraagt nu zo'n 17.000 euro per jaar en dreigt volgens de club met minstens 10.000 euro te stijgen, mede door hogere energieprijzen. Voorzitter Jos Marissink vreest daarom dat FC Bergh moet bezuinigen of de contributie voor de negenhonderd leden moet verhogen.

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Veel clubs geraakt

Volgens Daniel Klijn van het Register voor Verenigingsbestuurders (RVVB) speelt dit probleem bij veel sportverenigingen met een eigen accommodatie. Energie is volgens Klijn al een van de grootste kostenposten voor verenigingen. Als de rekening verder stijgt, moeten clubs mogelijk bezuinigen, meer subsidie aanvragen of de contributie verhogen. Het RVVB vreest dat sporten daardoor duurder wordt en pleit daarom voor een uitzondering voor sportverenigingen.

Het kabinet wijst erop dat er speciale subsidies zijn waarmee sportclubs hun energieverbruik kunnen aanpakken en zegt de gevolgen van het stoppen van de regeling te blijven volgen.