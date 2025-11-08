Terug

'Verdachten sluiten vaker deals met OM: minder rechtszaken, lagere straffen'

Beleid

Vandaag, 13:57

Het aantal procesafspraken tussen verdachten en het Openbaar Ministerie neemt snel toe, melden de NOS en regionale omroepen. In drie jaar tijd zijn ongeveer 550 van zulke afspraken gemaakt.

Bij een procesafspraak sluit de verdachte een overeenkomst met het OM: in ruil voor een lagere straf ziet de verdachte af van een volledige rechtszaak. Dit bespaart veel tijd. Elke afspraak moet door de rechter worden goedgekeurd.

Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?
Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

Officieel toestemming

In 2021 werden de eerste procesafspraken in Nederland gemaakt. Eind 2022 gaf de hoogste rechter officieel toestemming voor deze nieuwe methode, waarna het aantal deals sterk is gestegen.

