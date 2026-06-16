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Verbod op homogenezing komt er, Eerste Kamer stemt voor

Beleid

Vandaag, 15:13

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Het proberen te 'genezen' van iemands homoseksualiteit wordt verboden. Een wetsvoorstel van D66, VVD, PRO, SP en Partij voor de Dieren is door de Eerste Kamer heen. De wet richt zich op het willen veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit of dat pogen te onderdrukken.

Het COC bood vorig jaar een petitie aan om de zogenaamde conversietherapie te verbieden, dat zie je in bovenstaande video.

De partijen van het wetsvoorstel zeggen dat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er een verband is tussen zulke therapieën en depressies, psychische klachten, sociale problemen en soms zelfs (pogingen tot) zelfdoding. Een deel van de middelen in dit soort conversietherapieën - zoals shocktherapie of het toedienen van medicijnen - was al verboden. De nieuwe wet richt zich met name op de langdurige psychische druk, pseudotherapeutische gesprekken, gebedsgenezing of duivelsuitdrijving in een afhankelijkheidsrelatie.

Wie dit toch doet, riskeert een boete tot 27.500 euro of een gevangenisstraf van maximaal twee jaar. Bovendien kunnen professionals uit hun beroep worden gezet als ze aan homogenezing doen. 

Heb je gevoelens over zelfdoding? Praten kan opluchten. Je kan 24 uur per dag, zeven dagen per week anoniem chatten via 113.nl of bellen met 113 of 0800-0113 (gratis).

Belangenorganisatie van lhbti+ personen COC Nederland laat weten "heel gelukkig" te zijn met het verbod. "Eindelijk gerechtigheid voor slachtoffers die vaak levenslang onder conversiehandelingen lijden", reageert voorzitter Myrtille Danse. Ze benadrukt dat "genezing" van iemands geaardheid een fabel is. 

Kritiek op wet

Tegenstanders vragen zich af wat het voorstel toevoegt aan wat al verboden was. Ze vrezen bovendien dat het verbod de godsdienstvrijheid inperkt.

Ander veelgehoorde kritiek is dat de wet niet alleen homoseksualiteit, maar ook genderidentiteit benoemt. Gevreesd wordt dat de wet ook gebruikt kan worden tegen hulpverleners of anderen die praten met een jongere die denkt in het verkeerde lichaam te zitten. "Psychologen, artsen, leraren, pastors en ouders riskeren straks een gevangenisstraf of een boete als ze de verwarrende gevoelens van kinderen niet direct accepteren en bevestigen, oftewel affirmeren", zei Eerste Kamerlid Peter Schalk van de SGP eerder.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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