Zwaar vuurwerk harder bestraffen: Van Weel start 'offensief' om explosiegolf

Nederland wordt geteisterd door een golf van explosies, vaak veroorzaakt door zwaar vuurwerk. Dit jaar alleen al zijn er 768 incidenten geweest, en volgens minister David van Weel is de maat vol. Om de trend te keren, heeft Van Weel een 'strategisch offensief' gestart waarin gepleit wordt voor strengere regels, zoals bijvoorbeeld het classificeren van F4-vuurwerk als wapen. Burgemeester van Rotterdam, Carola Schouten, neemt de leiding over het nationaal samenwerkingsverband. Maandag was het eerste overleg.

De situatie in Rotterdam en Amsterdam laat zien hoe groot het probleem is. Bewoners leven in angst na herhaalde explosies, vaak gericht op woningen. "Deze aanslagen zijn een bedreiging voor de veiligheid van onze wijken", zegt Van Weel. "Als we er niks aan doen, gaat dit onverminderd door. Het is een kwestie van tijd voordat er ergere dingen gebeuren." De politie vermoedt dat sociale media een grote rol spelen bij het ronselen van jonge daders. "Het gaat vaak om jongeren die voor een paar honderd euro een bom plaatsen."

Ondanks honderden arrestaties blijft het aanpakken van de opdrachtgevers complex. Criminelen blijven schuilgaan achter tussenpersonen en anonieme sociale media-accounts.

Geschrokken

De wijk Zevenkamp wordt al een tijd getergd door verschillende explosies. De straat Klarinet was al meerdere keren in het nieuws vanwege explosies bij verschillende woningen. "Heel erg, 12de knal al vannacht", vertelt een bewoonster in bovenstaande video. "Ik denk dat iedereen heel erg geschrokken is. Ik als moeder zijnde ben ook geschrokken, het moet wel leefbaar blijven."