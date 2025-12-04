Wetenschappers krijgen mogelijk groen licht voor het kweken van embryo’s

Het lijkt erop dat een meerderheid van de Tweede Kamer wil toestaan dat wetenschappers menselijke embryo’s mogen kweken voor onderzoeksdoeleinden. Woensdagavond sprak de Kamer over het initiatiefwetsvoorstel van D66 en de VVD dat dit mogelijk moet maken.

In september, toen het ook werd besproken, was er nog veel weerstand. Maar na de verkiezingen is de zetelverdeling veranderd en is een van de tegenstanders, NSC, verdwenen uit de Kamer. Ook het CDA staat inmiddels, onder strenge voorwaarden, open voor verruiming van de regels schrijft de NOS. Eerder zei de gezondheidsraad tegen Hart van Nederland dat embryo's langer mogen leven voor onderzoek.

Hulp voor stellen

Op dit moment mogen voor onderzoek alleen embryo’s gebruikt worden die overblijven bij ivf-behandelingen. Maar voor bepaald onderzoek zijn die embryo’s eigenlijk te oud. Wetenschappers willen meer weten over de eerste uren en dagen na de bevruchting. Zo hopen ze stellen te kunnen helpen bij wie een zwangerschap tot nu toe niet lukt.

De 28-jarige Rianne Kwaak, die al vier jaar ivf-behandelingen ondergaat, laat in de onderstaande video zien dat ivf allesbehalve rozengeur en maneschijn is:

2:44 Al vier decennia ivf in Nederland: 'Niet voor iedereen vanzelfsprekend'

Angst voor ‘designerbaby’s’

Partijen als de SGP en de ChristenUnie zijn fel tegen. Vanuit hun christelijke overtuiging zien zij ook het jongste embryo als menselijk leven waar niet mee geëxperimenteerd mag worden. “Als dit doorgaat creëren we twee soorten leven,” zei SGP-Kamerlid Van Dijk. “Leven dat beschermd wordt en leven dat alleen dient als onderzoeksmateriaal.” Ook de PVV en Forum voor Democratie zijn kritisch. Zij zijn bang dat de verandering kan leiden tot een glijdende schaal richting ‘designerbaby’s’. Volgens de initiatiefnemers bevat hun voorstel genoeg bescherming om dit te voorkomen. GroenLinks-PvdA en de SP lieten weten dat ze het voorstel steunen. Als ook de Partij voor de Dieren en Volt instemmen, komt het totaal op 75 zetels.

CDA twijfelt

Het CDA zou het voorstel ook kunnen steunen. Kamerlid Krul zei dat hij anders naar het prille embryo kijkt dan zijn collega's van SGP en ChristenUnie. Hij vindt dat er een afweging mogelijk is tussen het beschermen van embryo’s en het voorkomen van ernstig lijden. “Daar reken ik kinderloosheid ook toe.” Volgens hem gaat met de wetswijziging geen deur open die nooit meer dichtgaat. “Met dit voorstel gaan we niet de Rubicon over,” zei Krul. Toch kon hij nog niet zeggen of het CDA uiteindelijk vóór zal stemmen.