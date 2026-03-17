Meerderheid Tweede Kamer steunt PVV-motie om Moslimbroederschap te verbieden

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met een motie van de PVV om de Moslimbroederschap en 'gelieerde organisaties' te verbieden. De partij probeerde al vaker steun te krijgen voor zo'n voorstel, maar haalde eerder net geen meerderheid. Eind januari stemden de ChristenUnie en 50PLUS nog tegen, maar zij zijn nu van standpunt veranderd. Daardoor kreeg de motie dit keer wél genoeg steun.

Ook VVD, SGP, JA21, BBB, Mona Keijzer, Groep Markuszower en FVD stemden voor de motie van PVV'ers Geert Wilders en Maikel Boon. Daarmee werd de krapst mogelijke meerderheid van 76 zetels gehaald.

De indieners verwijzen in hun motie naar een Frans overheidsrapport dat waarschuwt voor "de subtiele, langetermijninfiltratie van de Moslimbroederschap, met als einddoel een islamitisch rijk gebaseerd op de sharia". In het meest recente dreigingsbeeld terrorisme van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) wordt de Moslimbroederschap niet genoemd.

CDA stemde tegen

CDA-Kamerlid Tijs van den Brink zei voorafgaand aan de stemming dat de Moslimbroederschap volgens inlichtingendienst AIVD niet voorkomt als formele organisatie en daarom niet verboden kan worden. Om die reden stemde zijn partij tegen. Vorig jaar leidde een vergelijkbare motie, waarin werd opgeroepen om Antifa als terroristische organisatie aan te merken, tot veel ophef. Ook toen zeiden critici dat zo'n organisatie niet bestaat in Nederland.