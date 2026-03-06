Ministerie fluit gemeenten terug over regels voor staalslakken

Gemeenten mogen geen eigen verboden of vergunningplichten instellen voor het gebruik van staalslakken. Dat staat in een brief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan gemeenten en provincies. Zo blijkt uit onderzoek van Investico, NU.nl en De Groene Amsterdammer, samen met regionale media.

Staalslakken zijn een restproduct uit de staalindustrie dat vaak wordt gebruikt als bouwmateriaal, bijvoorbeeld in wegen of als vervanging van zand en grind. Op meer dan tweehonderd plekken in Nederland liggen deze materialen al. Ze liggen onder een vergrootglas omdat ze in sommige gevallen kunnen zorgen voor vervuiling en gezondheidsklachten. Verschillende gemeenten wilden daarom zelf strengere regels invoeren. Zo hebben sommige gemeenten een verbod ingesteld of een vergunningplicht ingevoerd. Ook in Brummen wordt gewerkt aan een lokaal verbod, nadat daar eerder problemen ontstonden bij een stortplaats met grote hoeveelheden staalslakken.

Gang naar rechter

Maar volgens het ministerie mogen gemeenten daar niet zelfstandig over beslissen. Als het materiaal voldoet aan de landelijke milieuregels, mogen lokale overheden geen extra beperkingen opleggen. Volgens het ministerie zouden lokale regels de afzet van bouwmaterialen onnodig bemoeilijken en zorgen voor verschillen tussen gemeenten.

Dat zorgt voor onbegrip bij sommige lokale bestuurders. Zij wijzen op eerdere problemen met het materiaal en vinden dat gemeenten moeten kunnen ingrijpen om inwoners en het milieu te beschermen. In Brummen wordt zelfs rekening gehouden met een gang naar de rechter als een lokaal verbod wordt tegengehouden. Het ministerie erkent dat de situatie voor gemeenten onduidelijk kan zijn en wil dat verschillende overheden snel met elkaar om tafel gaan. Daarvoor wordt een speciale taskforce opgezet. Intussen geldt er landelijk nog een tijdelijk verbod op het gebruik van staalslakken, terwijl het kabinet werkt aan nieuwe regels voor de toekomst.