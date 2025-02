'Toeristenbelasting fors omhoog': hier betaal je het meest in 2025

Vakantiegangers betalen in 2025 fors meer aan toeristenbelasting in Nederland, blijkt uit onderzoek van Bungalowparkoverzicht.nl. In sommige gemeenten is het tarief met meer dan 100 procent omhoog geschoten.

Uit het onderzoek blijkt dat toeristen in Nederland in 2025 gemiddeld 2,53 euro per persoon per nacht aan toeristenbelasting betalen. Dat is een stijging van 7,9 procent ten opzichte van vorig jaar en zelfs ruim 30 procent meer dan in 2021. In bepaalde gemeenten stijgt de toeristentaks echter nog veel harder, in sommigen is de prijs zelfs meer dan verdubbeld.

Bijna 70 procent van de gemeenten met toeristenbelasting verhoogde het tarief in 2025. De grootste stijging werd gemeten in Veenendaal, waar het tarief met maar liefst 121,3 procent omhoogschoot: van 1,22 euro naar 2,70 euro per persoon per nacht. Ook in Barendrecht (+106,7 procent) en Wormerland (+105,1 procent) werd de toeristenbelasting meer dan verdubbeld. Andere forse stijgingen zijn te zien in Helmond, Steenwijkerland, Oosterhout en Culemborg.

Toch zijn er ook uitzonderingen. In 72 gemeenten bleef het tarief gelijk en Schouwen-Duiveland verlaagde zelfs de belasting met 1 procent. Daarnaast zijn er nog altijd 23 gemeenten die helemaal geen toeristenbelasting heffen.

Waar betaal je in 2025 de hoogste toeristenbelasting?

De verschillen tussen gemeenten zijn enorm. Waar je op sommige plekken maar een paar euro betaalt, kunnen de kosten in andere steden flink oplopen. Vooral in grote steden kunnen toeristen een fors hogere rekening verwachten.

Dit zijn de gemeenten met de hoogste toeristenbelasting per persoon per nacht in Nederland in 2025: Amsterdam: 17,66 euro Zoetermeer, Utrecht en Landsmeer: 9,89 euro Ouder-Amstel: 9,71 euro Rotterdam: 9,18 euro Haarlemmermeer: 8,89 euro Zaanstad: 7,71 euro Westland, Almere en Houten: 7,07 euro Leidschendam-Voorburg: 6,30 euro Den Haag: 6,20 euro Haarlem: 6,00 euro Bron: Bungaloparkoverzicht.nl

Hoe wordt de toeristenbelasting berekend?

Niet in elke gemeente wordt de toeristenbelasting op dezelfde manier berekend. Sommige steden hanteren een vast bedrag per nacht, terwijl anderen een percentage van de kamerprijs rekenen. Ook factoren zoals het type accommodatie, de leeftijd van de toerist en het hoogseizoen kunnen invloed hebben op de uiteindelijke kosten.

Voor het onderzoek werd uitgegaan van een overnachting in een 3-sterrenhotel met een gemiddelde prijs van 141,30 euro per nacht, zoals vastgesteld door het CBS.