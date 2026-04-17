Sybrand Buma wordt nieuwe vicepresident Raad van State

Beleid

Vandaag, 16:03 - Update: 1 uur geleden

CDA'er Sybrand Buma wordt de nieuwe vicepresident van de Raad van State. Hij volgt per 1 juli dit jaar Thom de Graaf (D66) op. Buma (60), sinds 2019 burgemeester van Leeuwarden, was eerder partijleider van het CDA en informateur tijdens de afgelopen kabinetsformatie.

Buma studeerde rechten in Groningen en Cambridge en werkte later onder meer als jurist bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als Kamerlid hield hij zich bezig met justitieonderwerpen. Als vicepresident van de Raad leidt hij het belangrijkste adviesorgaan van het kabinet.

De Graaf (68) bekleedde de functie sinds 2018. Vorig jaar kondigde hij zijn vertrek aan. Dat had volgens hem "alles met persoonlijke afwegingen" te maken.

Door ANP

