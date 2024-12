Supportersgeweld 'niet houdbaar', burgemeesters praten met KNVB

Burgemeesters van gemeenten met een betaaldvoetbalclub gaan in gesprek met de KNVB over supportersgeweld, zegt de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma vrijdag in een interview met AD Utrechts Nieuwsblad. In mei liep de wedstrijd FC Utrecht - Go Ahead Eagles uit de hand, waarbij onder meer stenen, vuurwerk en fietsen naar de politie werden gegooid. "Het is heel heftig geweest", aldus Dijksma. "Dat hele gedonder rond die wedstrijd is me niet in de kouwe kleren gaan zitten."

Ook eerder ging het mis met supporters van FC Utrecht, onder meer rond wedstrijden tegen ADO Den Haag en FC Volendam (zie video). Dijksma zegt in de krant de relatie met haar eigen voetbalclub te hebben hersteld, maar daar wil ze het niet bij laten. "Want het is best heel zorgelijk dat iets wat een familiefeest of een volksfeest zou moeten zijn, zo eindigt. Dat dit zoveel politiecapaciteit kost ook. En niet één keer, maar heel veel keren. Dat is niet houdbaar. Daar moeten we het landelijk echt over gaan hebben, samen met de KNVB, de clubs en de politie."

"Want het gebeurt te vaak dat we ertussen moeten springen bij supporters. We hebben standaard ME-inzet rond wedstrijden", aldus de burgemeester. "Ik denk dat er voldoende wedstrijden zijn die laten zien dat het wel kan, zonder zoveel inzet. Het is aan ons allemaal en dus ook aan clubs en de KNVB dat dat zo blijft. Met minimale politie-inzet. En niet met permanent discussie over wat binnen en wat buiten een stadion gebeurt en wiens verantwoordelijkheid dat is."

Volgens Dijksma wordt er te vaak gekeken naar wat burgemeesters doen bij supportersgeweld, omdat dat vaak buiten het stadion plaatsvindt in de publieke ruimte. "Maar wat doet de KNVB zelf eigenlijk?", vraagt ze zich af.

KNVB open voor gesprek

Een woordvoerder van de KNVB laat aan de krant weten erover in gesprek te willen. "Net als iedereen willen ook wij zo min mogelijk politie-inzet. Komende tijd gaan alle clubs met hun gemeenteraad en driehoek (burgemeester, politie en Openbaar Ministerie, red.) in gesprek over oplossingen in hun lokale situatie. Vaak zijn we daar als KNVB ook bij. Er zijn al tien gesprekken in januari en februari gepland."

Hart van Nederland, ANP