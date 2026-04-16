Stichting voor veilig drugsgebruik moet stoppen

Het is een hard gelag voor de veldwerkers van Mainline, een stichting die zich inzet voor drugsgebruikers. Na 36 jaar krijgen ze geen subsidie meer. "Wat nu stopt? De ogen en de oren van de straat."

Vanaf 1 januari 2027 geeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geen geld meer aan de stichting, dat was jaarlijks drie ton. Pauline Bakker van Mainline: “Wij onderscheiden ons van andere organisaties omdat wij drugsgebruikers niet per se van de drugs af willen helpen, maar wij ervoor willen zorgen dat ze het veilig gebruiken."

'Minder nodig'

“Mainline is ooit ontstaan omdat hiv eraan kwam en we ons zorgen maakten om het feit dat er destijds veel heroïneverslaafden waren die spuiten deelden. Dat was gevaarlijk dus startten wij met voorlichting. Mainline kreeg geld van VWS, maar het ministerie stelt nu dat het minder nodig is."